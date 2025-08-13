АТОР дала советы туристам на фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российским туристам, в связи с частичным ограничением звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), рекомендуется во время путешествия положить достаточное количество денег на счет телефона, предупредить родственников, завершить неотложные звонки до выезда, а также рассмотреть альтернативные мессенджеры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам.
«Однако туристам, которые находятся за рубежом или собираются в поездку, лучше обезопасить себя на случай, если звонки действительно не будут проходить. Во-первых, следует положить достаточное количество денег на счет телефона. Столько, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. В конце концов, деньги не пропадут — их можно просто использовать потом, долго не пополняя счет», — посоветовали в ассоциации.
Во-вторых, тревожных родственников и друзей в АТОР рекомендуют заранее предупредить, что такая проблема возможна. «И сказать им, что если они не дозвонились, это совершенно не значит, что у вас неприятности — это новые особенности работы сервиса. Писать сообщения по-прежнему можно в привычном режиме», — добавили в сообщении.
«В-третьих, не откладывать дела, которые требуют созвонов, на период поездки — придется максимум задач решить до вылета, с территории РФ», — отметили в ассоциации.
В АТОР напомнили, что альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов через интернет все равно есть — это и менее популярные зарубежные мессенджеры, и российские — например, VK-мессенджер или Max. «Интересно, что голосовые вызовы внутри себя позволяет даже почти позабытая многими, но живая социальная сеть Одноклассники», — заключили в АТОР.