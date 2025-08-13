АТОР дала советы туристам на фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

«Однако туристам, которые находятся за рубежом или собираются в поездку, лучше обезопасить себя на случай, если звонки действительно не будут проходить. Во-первых, следует положить достаточное количество денег на счет телефона. Столько, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. В конце концов, деньги не пропадут — их можно просто использовать потом, долго не пополняя счет», — посоветовали в ассоциации.