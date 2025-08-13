МВД РФ опровергло информацию о запрете заглушек для ремня безопасности

Ранее ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор МВД РФ сообщил, что предложено законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности". Указывалось, что в ведомстве предложили использовать ремни контрастной расцветки, кроме того, оснащать их световозвращающими элементами, чтобы видеофиксаторы и сотрудники полиции могли определять их наличие или отсутствие в любое время суток.