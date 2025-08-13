Найдены останки ранее неизвестного вида австралопитеков- «соседей» людей

Данное открытие, по мнению ученых, говорит в пользу того, что наши предки сосуществовали на территории Восточной Африки как минимум с одним видом австралопитеков, который заметно отличался по анатомии зубов и от более древних афарских австралопитеков, и от австралопитеков гархи, живших 2,5 млн лет назад в бассейне реки Аваш. Изучение изотопного состава этих зубов, как надеются ученые, поможет ученым понять, какой пищей питались древние люди и австралопитеки и конкурировали ли они за доступ к ней.