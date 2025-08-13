Выявлен механизм, который позволит бороться с антибиотикорезистентностью

Горизонтальный перенос генов у бактерий позволяет им обмениваться генами при условии, что они не приходятся друг другу непосредственными потомками. Эта особенность позволяет им эволюционировать и быстро адаптироваться к изменяющейся внешней среде, в том числе за счет приобретения устойчивости к антибиотикам. Кишечная палочка относится к распространенным антибиотикоустойчивым бактериям.