В Азове начали выяснять причину сероводородного запаха

В Азове начали проверку в связи с периодическим появлением резкого сероводородного запаха. Ситуацию выясняют представители Роспотребнадзора, минприроды региона и местные власти, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
В публикации говорится, что в западной промзоне Азова расположены 14 объектов федерального надзора и 17 объектов регионального контроля. Проверяющие уже обнаружили нарушения природоохранного законодательства, вынесены предостережения. Расследование при этом продолжается.
Замеры воздуха в жилых кварталах показали превышение допустимых норм. Однако определить конкретный источник выбросов пока не удалось. Врио главы региона Юрий Слюсарь потребовал активизировать поиск виновных.
— Необходимо тщательно разобраться в причинах загрязнения и устранить их. Местные жители должны стать нашими помощниками в этой работе, — сказал Юрий Слюсарь.
Для оперативного реагирования создана рабочая группа, куда можно сообщать о новых случаях загрязнения. Региональное правительство держит ситуацию на особом контроле.
