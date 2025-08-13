Ричмонд
В Азове начали выяснять причину сероводородного запаха

Власти и Роспотребнадзор начали проверку из-за неприятного запаха начали в Азове.

Источник: Комсомольская правда

В Азове начали проверку в связи с периодическим появлением резкого сероводородного запаха. Ситуацию выясняют представители Роспотребнадзора, минприроды региона и местные власти, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

В публикации говорится, что в западной промзоне Азова расположены 14 объектов федерального надзора и 17 объектов регионального контроля. Проверяющие уже обнаружили нарушения природоохранного законодательства, вынесены предостережения. Расследование при этом продолжается.

Замеры воздуха в жилых кварталах показали превышение допустимых норм. Однако определить конкретный источник выбросов пока не удалось. Врио главы региона Юрий Слюсарь потребовал активизировать поиск виновных.

— Необходимо тщательно разобраться в причинах загрязнения и устранить их. Местные жители должны стать нашими помощниками в этой работе, — сказал Юрий Слюсарь.

Для оперативного реагирования создана рабочая группа, куда можно сообщать о новых случаях загрязнения. Региональное правительство держит ситуацию на особом контроле.

