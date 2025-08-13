В Новосибирске пенсионерок ловят на воровстве в супермаркетах

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» рассказали о пожилых горожанках, которых неоднократно задерживали за магазинные кражи.
Порой пенсионеры идут на кражу из-за нехватки денег и тогда охранники сами компенсируют убытки магазина. Но бывают случаи, когда возраст не служит оправданием, особенно если хищения становятся регулярными, рассказывают в паблике Агентство безопасности ГВАРДИЯ.
Так, 12 августа в 12:11 в супермаркете Кольцово задержали 81-летнюю женщину. Она оплатила почти все продукты, но пачку сыра спрятала в карман и «забыла» пробить. После оплаты товара её отпустили.
В тот же день в 13:56 в супермаркете на Затулинском жилмассиве поймали 60-летнюю женщину. Сначала она отрицала вину, но запись с камер показала, что стоимость похищенных продуктов превысила тысячу рублей. После возмещения ущерба её также отпустили.
Ещё один вызов поступил из магазина на улице Пархоменко. Пожилая посетительница пыталась вынести мимо кассы вино в пакете, бутылку водки и специи, предположительно для домашнего глинтвейна. После оплаты товар ей вернули, а саму отправили домой.
В агентстве напоминают: кража остаётся кражей, вне зависимости от возраста и за неё предусмотрена ответственность по закону.