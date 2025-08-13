В Новосибирске пенсионерок ловят на воровстве в супермаркетах

В тот же день в 13:56 в супермаркете на Затулинском жилмассиве поймали 60-летнюю женщину. Сначала она отрицала вину, но запись с камер показала, что стоимость похищенных продуктов превысила тысячу рублей. После возмещения ущерба её также отпустили.