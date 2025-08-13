Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 14 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Молодогвардейцев, 41-А, 41-А/1, 43, 43-А, 45, 45-А, 51, 51-А, 55, 57-А; Братьев Кашириных, 86, 86/1 — с 09:30 до 20:00;
— Горького, 81; Пятого Декабря, 32−43; пр. Победы, 117, 119, 121, 121-А; пер. Сухумский, 1, 3; ч/с: Жемчужная, Попова, Черняховская, Ватутина — с 10:00 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— Кудрявцева, 20-А (подъезды 4−6), 27 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Чичерина, 35, 35-А, 35-Б, 37/1, 37-Б; Братьев Кашириных, 118-А; ч/с: Партизанская, 14, 17; Спорта, 25−45; Электродная, 21−72 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: 2-я Индивидуальная; пер. Индивидуальный; Турмалиновая; Топазовая; Фианитовая; пер. Кварцевый — с 08:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Василевского, 77, 79, 81, 83; Люблинская, 45 — с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Масленникова, 14 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Дегтярева, 47, 49, 49-А, 49-Б, 51; Коммунистическая, 5, 5-А, 7, 9, 9-А; Сталеваров, 32, 34, 36, 36-А, 38; Богдана Хмельницкого, 6, 6-А — с 09:00 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 3А; Молодежная, 2; Богдана Хмельницкого, 18 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Прокатная, 20-А, 22; Пржевальского, 11; Комаровского, 3, 3-А, 4, 5-А; Черкасская, 4, 4-Д, 6-Д; ч/с: Аральская, 138−200; Калужская, 16; Водная; Кавказская, 10; Доменная; Каштакская; 32-й Годовщины Октября, 1−20; Пржевальского; Прокатная; Чукотская; Сеченова; 26 Бакинских Комиссаров; Бухарская, 2−4; Саянская; пер. 1-й Прокатный; пер. 2-й Прокатный; Мира, 52−74; Румянцева, 18−26; Бородинская; Второй Пятилетки, 1−8 — с 08:00 до 18:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Клубная, 1, 2, 4, 6; Советская, 13, 15, 15-А, 17, 19; Лермонтова, 3, 5, 7; Челябинская, 5, 7; Станционная, 16, 16-А — с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 8 (подъезды 3−5), 9 (подъезд 1) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Пионерская, 1-А, 1-Б, 3; ч/с: Александровская; Апрельская; Железнодорожная, 21−157; Платоновская; пер. Платоновский; Городецкая; Андреевская; Никитская; пер. Владимирский; Лесная; Железнодорожная, 37−128; Лавандовая; Благодатная; Радостная; Радужная; Владимирская; Бунина; Черемуховая; Сливовая; Лучистая — с 09:00 до 14:00;
— Нефтебазовая, 1, 2, 14; Таганайская, 27; ч/с: Лесная, 1−115; Пионерская, 2−32; Железнодорожная, 11−52; Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72-А; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−26; Архангельская, 1−10; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66; Оренбургская, 1−30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10 — с 8:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Краснофлотская, 65, 67; Южноуральская, 11, 11-Б, 13 — с 09:00 до 14:00.
Отключение электроэнергии:
— Героев Танкограда, 63-А; ч/с: Комарова, 74−80; Паросиловой, 7−28; Слаботочный, 9−26; пер. 2-й Лермонтовский, 3−9 — с 09:00 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энгельса, 54 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Образцова, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Воровского, 50, 50-Б, 52-А — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 14 августа, с 9:30 до окончания работ будут отключены светофоры на перекрестках:
— Копейского шоссе и улицы Енисейская; Копейского шоссе и улица Гагарина.
Будьте внимательны и осторожны!