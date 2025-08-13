В СФ отреагировали на планы Киева сорвать встречу Путина и Трампа

«То, что мы об этом узнали, уже говорит о том, что мы путаем им карты. Если же эта провокация случится, то будет понятно и для Трампа, и для други​​​​х союзников [президента Украины Владимира] Зеленского, что это тот режим, с которым надо вести себя очень осторожно. Потому что ради удержания власти и ради того, чтобы любой ценой добиться помощи своих западных союзников, этот режим готов на все», — сказал Джабаров.​​​​​​​​​​