Сенатор в интервью изданию «Лента.ру» заявил, что сам факт получения Россией информации об этих намерениях уже осложняет ситуацию для украинской стороны.
«То, что мы об этом узнали, уже говорит о том, что мы путаем им карты. Если же эта провокация случится, то будет понятно и для Трампа, и для других союзников [президента Украины Владимира] Зеленского, что это тот режим, с которым надо вести себя очень осторожно. Потому что ради удержания власти и ради того, чтобы любой ценой добиться помощи своих западных союзников, этот режим готов на все», — сказал Джабаров.
Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию перед встречей Путина и Трампа. По сведениям Министерства обороны РФ, ВСУ намерены нанести удар по жителям Харьковской области и возложить ответственность на Россию. С этой целью Киев свозит в этот регион инностранных журналистов, которые должны все запечатлеть.