В Новосибирске всё чаще замечают змей в жилых районах

Жители Новосибирска сообщают о встречах с рептилиями в разных точках города — от Академгородка до железнодорожного вокзала.
В Новосибирске участились случаи появления змей в городской среде. Очередное сообщение появилось 12 августа в телеграм-канале «Академгородок Новосибирск» — на видео, снятом у дома № 11 на улице Русской, ползала змея. Первоначально пользователи решили, что это гадюка, но позже выяснилось: на кадрах запечатлён щитомордник.
По словам комментаторов, эти змеи обычно обитают в районе Бердских скал и на Алтае, но не в Академгородке. Предположительно, рептилия могла попасть в город случайно, например, забравшись в автомобиль во время поездки на природу. Несмотря на то, что щитомордник ядовит, многие горожане переживали, чтобы его не тронули.
Другой случай произошёл возле вокзала «Новосибирск-Главный»: на пешеходном переходе заметили ужа, ловко уворачивающегося от прохожих. Версий происхождения змеи было несколько — от «привезли с дачи» до «выпустили для видео». Однако местные жители утверждают, что ужи встречаются здесь не первый год, возможно, они живут в подвалах соседних домов.
Эксперты напоминают: змеи редко нападают первыми, но могут укусить, защищаясь. Горожанам советуют быть внимательными и смотреть под ноги, особенно вблизи зелёных зон.