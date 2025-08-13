В Новосибирске всё чаще замечают змей в жилых районах

По словам комментаторов, эти змеи обычно обитают в районе Бердских скал и на Алтае, но не в Академгородке. Предположительно, рептилия могла попасть в город случайно, например, забравшись в автомобиль во время поездки на природу. Несмотря на то, что щитомордник ядовит, многие горожане переживали, чтобы его не тронули.