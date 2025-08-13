В Башкирии некоторых приемных родителей студентов лишат выплат

В Башкирии планируют лишить ежемесячных выплат приемных родителей детей-студентов, если последние учатся в вузах и колледжах за пределами республики. Соответствующие поправки в постановление правительства предложило министерство семьи, труда и соцзащиты населения региона. Об этом сообщило РБК.
Согласно действующему порядку, приемные родители продолжают получать ежемесячные выплаты даже после того, как их детям исполнилось 18 лет, если те учатся на очной форме в университетах или колледжах. Как пояснили в ведомстве, осуществление таких выплат требует от органов опеки контроля над семьями с приемными детьми, а поддержка контакта в случае, если студенты учатся в другом регионе, становится затруднительной.
