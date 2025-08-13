Изменения линии скоростного трамвая на Левенцовке обсудят в Ростове

Администрация Ростова-на-Дону объявила о планах провести общественные обсуждения проекта новой трамвайной сети в микрорайоне Левенцовка. Согласно документам, опубликованным городскими властями, новая линия пройдет по территории, ограниченной улицами Малиновского, Еременко, Жданова, Ткачева и проспектом Солженицына.
Для реализации проекта потребуется внести изменения в действующие документы территориального планирования и межевания. В администрации пока не уточнили сроки проведения обсуждений, их формат и место, отметив лишь, что информация появится дополнительно.
