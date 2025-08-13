В Новосибирской области опровергли сообщения о 99%-м заражении картофеля вирусами

Россельхозцентр заявил, что данные о почти полном заражении посевного картофеля в регионе не соответствуют действительности — реальный уровень инфицирования оказался в разы ниже.
В Новосибирской области опровергли информацию о массовом заражении картофеля вирусными инфекциями. Как сообщил руководитель регионального филиала Россельхозцентра Владимир Волокитин в беседе с ТАСС, сведения о 99% заражённых клубней, ранее озвученные в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины, не подтвердились.
По результатам проверок, включая ПЦР-анализы, из 100 проб заражение выявлено лишь в 14−15 случаях.
«Данные о 99%-ном уровне инфицирования сильно завышены», — подчеркнул Волокитин.
Специалист отметил, что вирусы не представляют угрозы для полного уничтожения урожая, однако могут повлиять на его объём. При благоприятных погодных условиях заболевания могут вовсе не проявиться.
Таким образом, ситуация с картофельными посадками в регионе остаётся стабильной, а заявления о масштабной угрозе оказались преувеличенными.