13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники рассылают фейковые сообщения о «спонсорской помощи» от имени Белорусского детского фонда. На это обратили внимание в Министерстве образования, сообщает БЕЛТА.
В последнее время в сети активизировались мошенники, которые распространяют фальшивые письма от имени РОО «Белорусский детский фонд» в учреждения образования. Такие сообщения могут поступать как на электронную почту, так и через другие каналы связи", — отмечается в сообщении министерства.
В письмах сообщается о проведении якобы внеочередного распределения спонсорской помощи между детскими интернатными учреждениями. Мошенники от имени Белорусского детского фонда просят сообщить о текущих потребностях учреждений в предметах первой необходимости, оборудовании, средствах гигиены, а также возможных дополнительных запросах.
Министерство образования настоятельно рекомендует быть внимательными и не поддаваться на уловки злоумышленников.
Также поясняется, как можно распознать фейк. Во-первых, мошенники часто используют ложные адреса. Официальные организации никогда не отправляют важные документы с личных или общедоступных почтовых сервисов.
В фейковых письмах часто используется психологическое давление, например, требование предоставить информацию «не позднее 19.08.2025». У официальных запросов обычно более разумные сроки.
В настоящих письмах всегда указываются точные контактные данные организации, а также ссылки на официальные сайты. Если есть только телефон или email без других подтверждений, это должно насторожить.
Получив такое письмо, не стоит отвечать. Нельзя предоставлять никакой информации, даже если она кажется безобидной. Не нужно открывать приложения: прикрепленные файлы могут содержать вирусы или вредоносное ПО.
Наконец, нужно проверить источник. В данном случае следовало бы связаться с Белорусским детским фондом напрямую через их официальный сайт или телефонный номер, чтобы убедиться в подлинности запроса. -0-