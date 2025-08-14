Полицейские Ростовской области помогли доставить роженицу в больницу

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
На подъезде к городу у водителя автомобиля вышел из строя навигатор. Увидев на посту патрульную машину, мужчина обратился за помощью к полицейским.
«Старший лейтенант полиции Роман Алексеев и лейтенант полиции Александр Карсюков мгновенно среагировали. Включив проблесковые маячки, они сопроводили автомобиль прямо до дверей больницы», — пишет источник.
Житель поблагодарил полицейских за отзывчивость, профессионализм и доброту. В тот же день у пары родилась дочь, которую родители назвали Миланой.
Ранее донские полицейские на трассе М-4 «Дон» помогли водителю в предынфарктном состоянии.