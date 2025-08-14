Ричмонд
Полицейские Ростовской области помогли доставить роженицу в больницу

Ростовская область, 13 августа 2025. DON24.RU. Донские полицейские помогли жителю станицы Багаевской оперативно доставить супругу, у которой начались роды, в Центральную городскую больницу Ростова-на-Дону.

Источник: управление Госавтоинспекции по Ростовской области

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На подъезде к городу у водителя автомобиля вышел из строя навигатор. Увидев на посту патрульную машину, мужчина обратился за помощью к полицейским.

«Старший лейтенант полиции Роман Алексеев и лейтенант полиции Александр Карсюков мгновенно среагировали. Включив проблесковые маячки, они сопроводили автомобиль прямо до дверей больницы», — пишет источник.

Житель поблагодарил полицейских за отзывчивость, профессионализм и доброту. В тот же день у пары родилась дочь, которую родители назвали Миланой.

Ранее донские полицейские на трассе М-4 «Дон» помогли водителю в предынфарктном состоянии.