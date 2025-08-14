В райцентре под Воронежем на 20 дней закрыли кафе из-за антисанитарии

— По результатам исследования, представленная на анализ пищевая продукция (шаурма, пирожки) признана небезопасной для здоровья. Панинский райсуд вынес решение приостановить деятельность кафе на 20 суток. Судебные приставы районного отделения предупредили предпринимателя об ответственности за нарушение вынесенного требования. Заведение опечатано и останется под контролем сотрудников ведомства до окончания определенного судом срока, — сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.