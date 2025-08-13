Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасатели вытащили зажатую в машине после массового ДТП 29-летнюю девушку

Девушку зажало в машине после аварии с тремя авто на Перспективной в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером в Уфе на улице Перспективной произошло ДТП с тремя автомобилями. Пассажирку одной из машин — Kia — зажало прямо в салоне. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

— Спасатели деблокировали пострадавшую и совместно с пожарными МПЧ «Максимовка» транспортировали её до кареты скорой помощи. Всего в аварии пострадало четыре человека, — передали в экстренном ведомстве.

Видео ДТП и его последствий — в нашем Telegram-канале. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.