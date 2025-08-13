В Уфе спасатели вытащили зажатую в машине после массового ДТП 29-летнюю девушку

Сегодня вечером в Уфе на улице Перспективной произошло ДТП с тремя автомобилями. Пассажирку одной из машин — Kia — зажало прямо в салоне. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.
— Спасатели деблокировали пострадавшую и совместно с пожарными МПЧ «Максимовка» транспортировали её до кареты скорой помощи. Всего в аварии пострадало четыре человека, — передали в экстренном ведомстве.
