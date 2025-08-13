В Госдуме прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp

«Голосовая связь представляет собой непосредственную угрозу для финансового благополучия российских граждан. Мы видим, что мошенничество с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp растет, что называется, экспоненциально. Мы видим, что сотни миллиардов в год — это то, что люди теряют от мошенничества. И, конечно, вот этот вид связи, он абсолютно вреден для российских пользователей мессенджеров. Поэтому вот такое решение — оно не просто правильное, оно и давно ожидается», — сказал Кирьянов.