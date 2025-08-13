В Госдуме прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Голосовая связь в мессенджерах представляет угрозу для финансового благополучия российских граждан из-за мошенничеств, а также угрозу безопасности страны в целом — в тех случаях, когда через такие звонки в мессенджерах россияне вовлекаются в террористическую и экстремистскую деятельность, заявил РИА Новости зампред комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов.
Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
«Голосовая связь представляет собой непосредственную угрозу для финансового благополучия российских граждан. Мы видим, что мошенничество с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp растет, что называется, экспоненциально. Мы видим, что сотни миллиардов в год — это то, что люди теряют от мошенничества. И, конечно, вот этот вид связи, он абсолютно вреден для российских пользователей мессенджеров. Поэтому вот такое решение — оно не просто правильное, оно и давно ожидается», — сказал Кирьянов.
«А вторая часть — это безопасность страны в той части, когда через переговоры по мессенджерам, находящимся в зарубежной юрисдикции, вовлекаются в террористическую и экстремистскую деятельность наши люди, при этом с акцентом на молодежь. И это тревожит, и здесь надо положить этому конец», — добавил он. В будущем у Telegram и WhatsApp исчезнут преимущества на рынке РФ — учитывая темпы развития интернет-сектора, считает депутат.
По мнению члена Общественного совета при Минцифры России, директора Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимира Маслова, звонки в мессенджерах — это основной инструмент для социальной инженерии.
«В основном этими мессенджерами пользовались злоумышленники для того, чтобы втереться в доверие под видом следственных органов, силовиков, либо там под видом руководства непосредственного. Ну и сами эти площадки, ну и администрация этих мессенджеров не очень-то, мягко говоря, активно сотрудничала с нашими настоящими правоохранительными органами», — отметил Маслов.
Как объяснил IT-эксперт Илья Костунов, мошенники и даже террористы используют голосовую связь в мессенджерах, потому что убеждены, что эти площадки помогут им сохранить анонимность — они чувствую себя «вольготно» на площадке, которая не соблюдает требования законодательства и в которой нет развитой системы безопасности — например, антифрода или запрета подмены номеров.
«Люди сообщения читают более критично, чем воспринимают звонки. Поэтому я уверен, что ограничения на голосовую связь, они, во-первых, значительно осложняют мошеннические действия, а во-вторых, наверное, платформы задумаются и ускорят, переход к исполнению всех требований российского законодательства», — добавил он.