В декабре в Таганроге планируют завершить ремонт здания художественного музея

В Таганроге продолжается реставрация здания художественного музея. Летом 2023 года строение серьезно пострадало от ракетного удара ВСУ. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
После атаки 22 произведения искусства, включая графику, скульптуры и живопись, были отправлены на реставрацию в Русский музей Санкт-Петербурга. Сейчас восстановленные работы вернулись в Таганрог, а ремонт здания продолжается.
В подрядной организации отметили, что повреждения были очень сильные, перекладывали стены и кровлю. Сейчас осталось выполнить внутреннюю отделку и фасад.
Отметим, на восстановление было выделено более 256 млн рублей из областного бюджета. Строительная готовность оценивается в 61%. Работы ведутся с учетом сохранения исторического облика здания, однако фрагмент стены, поврежденный взрывом, решено оставить нетронутым. Завершить ремонт планируют в декабре, а в феврале 2026 года музей откроет обновленную экспозицию, где представят работы Сурикова, Айвазовского, Саврасова и других мастеров.
