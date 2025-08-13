В декабре в Таганроге планируют завершить ремонт здания художественного музея

Отметим, на восстановление было выделено более 256 млн рублей из областного бюджета. Строительная готовность оценивается в 61%. Работы ведутся с учетом сохранения исторического облика здания, однако фрагмент стены, поврежденный взрывом, решено оставить нетронутым. Завершить ремонт планируют в декабре, а в феврале 2026 года музей откроет обновленную экспозицию, где представят работы Сурикова, Айвазовского, Саврасова и других мастеров.