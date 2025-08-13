Перевозили детей не по правилам: в Гомельской области к ответственности привлечены более 6 тыс. водителей

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в этом году к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров привлекли 6097 водителей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Гомельском облисполкоме по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Андрей Машков, передает корреспондент БЕЛТА.
«Тяжело и больно выезжать на такие происшествия». ГАИ Гомельской области о ДТП с детьми Девять детей погибли от внешних причин в Гомельской области с начала года.
Андрей Машков обратил внимание на дорожно-транспортные происшествия, когда страдают дети, взрослые, которые не пристегнуты ремнями безопасности. Он привел пример, когда в Добрушском районе девочка ехала в машине и не была пристегнута ремнем безопасности. При резком повороте водитель не справился с управлением, машина перевернулась.
«Девочка, находясь на заднем сидении, вылетает из окна, и ее придавливает транспортным средством. Если бы была она была пристегнута, то, дай Бог, трагедии удалось бы избежать», — сказал заместитель начальника УГАИ УВД.
«Статистика показывает, что ежедневно нами выявляется от 150 до 200 нарушений Правил дорожного движения по поводу непристегивания ремнями безопасности», — добавил он.
Напомнил Андрей Машков и о том, что в транспорте детей необходимо перевозить с использованием бустеров, удерживающих устройств. «И однозначно при дежурстве вблизи школ, которое мы начинаем с 1 сентября, будем уделять этому особое внимание», — подчеркнул он. -0-