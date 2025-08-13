Перевозили детей не по правилам: в Гомельской области к ответственности привлечены более 6 тыс. водителей

Андрей Машков обратил внимание на дорожно-транспортные происшествия, когда страдают дети, взрослые, которые не пристегнуты ремнями безопасности. Он привел пример, когда в Добрушском районе девочка ехала в машине и не была пристегнута ремнем безопасности. При резком повороте водитель не справился с управлением, машина перевернулась.