Трамп заявил, что второй встречи с Путиным не будет, если он «не получит ответы»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его второй встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не будет, если на Аляске он «не получит необходимые ответы». Об этом он сказал в среду, 13 августа.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил России последствиями в случае отказа от прекращения огня.
— Будут очень серьезные последствия. Да, — приводит его ответ журналистам РИА Новости.
Кроме того, Трамп хочет, чтобы Путин и украинский президент Владимир Зеленский встретились сразу после саммита на Аляске.
Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.
По словам Левитт, основной целью встречи Путина и Трампа является намерение Вашингтона лучше понять позицию Москвы относительно конфликта на Украине. Представитель Белого дома уточнила, что на предстоящем саммите за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта.