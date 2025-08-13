Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что второй встречи с Путиным не будет, если он «не получит ответы»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его второй встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не будет, если на Аляске он «не получит необходимые ответы». Об этом он сказал в среду, 13 августа.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его второй встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не будет, если на Аляске он «не получит необходимые ответы». Об этом он сказал в среду, 13 августа.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил России последствиями в случае отказа от прекращения огня.

— Будут очень серьезные последствия. Да, — приводит его ответ журналистам РИА Новости.

Кроме того, Трамп хочет, чтобы Путин и украинский президент Владимир Зеленский встретились сразу после саммита на Аляске.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.

По словам Левитт, основной целью встречи Путина и Трампа является намерение Вашингтона лучше понять позицию Москвы относительно конфликта на Украине. Представитель Белого дома уточнила, что на предстоящем саммите за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше