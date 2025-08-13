МАРТ обнаружил нарушения в работе популярного маркетплейса

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ снова обнаружил нарушения в работе популярного маркетплейса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
МАРТ установлена реализация на интернет-площадке маркетплейса «Вайлдберриз» Государственного флага Республики Беларусь, не соответствующего требованиям закона Республики Беларусь «О государственных символах». Кроме того, описание товара сопровождалось недостоверной рекламой.
Владельцу интернет-площадки выданы очередные предписания об устранении нарушений законодательства о торговле и о рекламе.
Кроме того, по ранее выявленным МАРТ фактам реализации товаров с экстремистской символикой правоохранительными органами в соответствии со ст.9 закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» директору ООО «ИМВБРБ» вынесено официальное предупреждение. -0-