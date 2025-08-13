Ричмонд
АТОР посоветовала туристам положить достаточно денег на счет мобильного телефона

АТОР рекомендует предупредить близких о возможных проблемах со звонками через мессенджеры.

Источник: Комсомольская правда

Российским туристам на фоне ограничений звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* следует пополнить мобильный счет и быть готовыми включить режим роуминга. С такой рекомендацией выступила Ассоциация туроператоров России.

Отмечается, что обезопасить себя нужно еще до начала поездки. Как минимум, необходимо пополнить счет мобильного телефона на достаточную сумму. Тогда удастся избежать проблем даже в случае, если звонки через Telegram и WhatsApp* не будут проходить.

«Столько, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. В конце концов, деньги не пропадут — их можно просто использовать потом, долго не пополняя счет», — подчеркнули в АТОР.

В ассоциации также посоветовали заранее предупредить друзей и близких о возможных проблемах со звонками через мессенджеры. Необходимо обозначить, что не прошедший вызов не говорит о наличии проблем у адресата.

«Писать сообщения по-прежнему можно в привычном режиме», — добавили в АТОР.

Напомним, ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp* начали действовать со среды, 13 августа. Тогда Роскомнадзор официально подтвердил введение меры. Немногим позднее о новшестве высказалось Минцифры РФ. В ведомстве подчеркнули, что ограничения могут помочь в борьбе с интернет-преступностью.

* — мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.