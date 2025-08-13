Макаров оценил выступление батутистов из РФ на Кубке ФГР

Вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров в беседе с РИА Новости заявил, что российские батутисты имеют хорошие шансы на завоевание призовых мест на чемпионате мира, если наберут такие же баллы, которые они получили на первом в истории Кубке ФГР по прыжкам на батуте.
В минувшую среду, 13 августа, в Академии спорта «Динамо» впервые прошли соревнования в рамках Кубка Федерации гимнастики России по прыжкам на батуте. Особенностью соревнований стал новый формат, а общий призовой фонд составил значительные 18 миллионов рублей.
«У нас две сильные спортсменки, между которыми всегда идет борьба: то Аляева выигрывает, то Бладцева. В этот раз оказалась сильнее Аляева. Ничего особенного, ничего фантастического — они показали очень высокие баллы», — подчеркнул Макаров.
Он уточнил, что обе батутистки набрали по 57 баллов. Это отличный показатель, который свидетельствует о достойной подготовке.
Все участники проявили усердие и выложились по максимуму, добавил вице-президент ФГР.
Ранее сообщалось, что компания EA воссоздала рекордный гол Александра Овечкина в трейлере игры NHL 26.