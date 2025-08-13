Макаров оценил выступление батутистов из РФ на Кубке ФГР

Вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров в беседе с РИА Новости заявил, что российские батутисты имеют хорошие шансы на завоевание призовых мест на чемпионате мира, если наберут такие же баллы, которые они получили на первом в истории Кубке ФГР по прыжкам на батуте.