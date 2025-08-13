Ричмонд
Киев расширил зону принудительной эвакуации из-за прорыва ВС РФ в ДНР

Киевский режим ввел обязательное переселение семей с детьми из 14 населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим ввел обязательное переселение семей с детьми из 14 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике на фоне прорыва российской армии, сообщил поставленный Киевом глава военно-гражданской администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин.

«Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», — приводит его слова агентство РИА Новости.

По информации украинского чиновника, в перечисленных населенных пунктах остаются 1150 несовершеннолетних.

Напомним, ранее Филашкин отмечал, что ситуация в Краматорске «становится все сложнее», и призвал местных жителей (как он заявил, это около 53 тысяч человек) эвакуироваться из города.