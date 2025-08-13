Папа римский Лев XIV выразил надежду на прекращение огня на Украине

Папа римский Лев XIV в среду, 13 августа, выразил надежду, что по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стороны заключат соглашение о прекращении боевых действий на Украине.
— Я желаю прекращения огня всегда, чтобы не было вражды. Почему война идет так долго, когда конец? — высказался понтифик.
Об этом он заявил после прибытия в летнюю резиденцию Кастель-Гандольфо, расположенную под Римом, передает портал «Говорит Москва» со ссылкой на агентство Ansa.
12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Основной целью встречи Путина и Трампа в Белом доме назвали намерение Штатов лучше понять позицию Москвы относительно конфликта на Украине.
13 августа советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов сообщил, что глава Русской православной церкви, иерархи, духовенство и миряне молятся об успехе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
9 июля Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и снова предложил ему провести в Ватикане переговоры с Россией, посвященные мирному урегулированию военного конфликта.