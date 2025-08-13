Бывшая жена Паши Техника показала макет памятника, который установят на его могиле

О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщили его близкие. В его заключении о смерти среди сопутствующих заболеваний значится рак легких. Онколог Евгений Черемушкин рассказал, почему блогер мог не замечать симптомов серьезного недуга и сколько бы он мог прожить еще.