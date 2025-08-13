Бывшая жена Паши Техника показала макет памятника, который установят на его могиле

Памятник рэперу Павлу Ивлеву, известного под псевдонимом Паша Техник, начали устанавливать на его могиле в Подмосковье. Об этом в среду, 13 августа, сообщила бывшая жена Техника Ева Карицкая.
Также она показала макет памятника.
— Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост. Это пока макет, — говорится в публикации.
Глава партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о запуске в России фонда «Второй шанс», посвященного памяти Паши Техника, направленного на помощь в борьбе с наркозависимостью. Он пояснил, что фонд станет местом для проведения лекций, информирования о деятельности организации, законотворческих инициативах и истории, а также для реализации совместных проектов с артистами и специалистами, занимающимися проблемой наркозависимости.
О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщили его близкие. В его заключении о смерти среди сопутствующих заболеваний значится рак легких. Онколог Евгений Черемушкин рассказал, почему блогер мог не замечать симптомов серьезного недуга и сколько бы он мог прожить еще.