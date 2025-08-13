Бывшая жена Паши Техника показала макет памятника на его могиле

Напомним, известный российский рэпер Паша Техник умер 5 апреля 2025 года. Исполнителю было 40 лет, он скончался в больнице на Пхукете. Рэпер ушел из жизни после тяжелой болезни. 27 марта его срочно госпитализировали, за неделю до этого он прилетел в Таиланд. Врачи диагностировали у Паши Техника острый респираторный дистресс-синдром и зафиксировали изменения сознания.