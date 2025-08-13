Бывшая жена Паши Техника показала макет памятника на его могиле

В Подмосковье начали устанавливать памятник на месте захоронения рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев). Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук) в своем Telegram-канале.
«Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост. Это пока макет», — написала бывшая жена Теника.
Карицкая поделилась, что памятник будет выполнен из гранита. Монумент призван увековечить память артиста.
Напомним, известный российский рэпер Паша Техник умер 5 апреля 2025 года. Исполнителю было 40 лет, он скончался в больнице на Пхукете. Рэпер ушел из жизни после тяжелой болезни. 27 марта его срочно госпитализировали, за неделю до этого он прилетел в Таиланд. Врачи диагностировали у Паши Техника острый респираторный дистресс-синдром и зафиксировали изменения сознания.