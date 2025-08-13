В Башкирии свыше 31 тысячи человек получают пособие по уходу за ребенком

В текущем году Отделение Социального фонда России по Башкирии выплачивает пособие по уходу за ребенком до полутора лет более чем 31 тысяче жителей республики. Эта мера поддержки доступна не только родителям, но и другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком, включая бабушек, дедушек и опекунов.
Размер выплаты составляет 40 процентов от среднего заработка получателя за два предыдущих года. При этом установлены минимальный и максимальный пределы: с февраля текущего года пособие не может быть меньше 11 619 рублей, а его верхняя граница достигает 68 995 рублей ежемесячно.
Особенностью данной поддержки является сохранение права на выплату даже при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком. В таком случае получатель может одновременно получать и заработную плату, и пособие. Для семей с несколькими детьми младше полутора лет выплата назначается на каждого ребенка отдельно, при этом общая сумма не может превышать полный средний заработок получателя.
