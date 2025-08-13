В Башкирии свыше 31 тысячи человек получают пособие по уходу за ребенком

Особенностью данной поддержки является сохранение права на выплату даже при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком. В таком случае получатель может одновременно получать и заработную плату, и пособие. Для семей с несколькими детьми младше полутора лет выплата назначается на каждого ребенка отдельно, при этом общая сумма не может превышать полный средний заработок получателя.