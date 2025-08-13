Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии свыше 31 тысячи человек получают пособие по уходу за ребенком

Соцфонд Башкирии рассказал о декретных выплатах.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году Отделение Социального фонда России по Башкирии выплачивает пособие по уходу за ребенком до полутора лет более чем 31 тысяче жителей республики. Эта мера поддержки доступна не только родителям, но и другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком, включая бабушек, дедушек и опекунов.

Размер выплаты составляет 40 процентов от среднего заработка получателя за два предыдущих года. При этом установлены минимальный и максимальный пределы: с февраля текущего года пособие не может быть меньше 11 619 рублей, а его верхняя граница достигает 68 995 рублей ежемесячно.

Особенностью данной поддержки является сохранение права на выплату даже при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком. В таком случае получатель может одновременно получать и заработную плату, и пособие. Для семей с несколькими детьми младше полутора лет выплата назначается на каждого ребенка отдельно, при этом общая сумма не может превышать полный средний заработок получателя.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.