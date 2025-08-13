В Калининграде завели дело о получении взятки при возведении фортификаций

Военные следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере при выполнении гособоронзаказа в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова, передает агентство РИА Новости.
Следствием установлено, что в 2022—2023 годах между ООО «Комплитстрой групп» и госзаказчиком заключены контракты на сумму свыше 800 млн рублей, в рамках которых должны были быть построены объекты на территории Калининградской области. При этом Саркисов контролировал исполнение обязанностей сторон.
«Саркисов получил от руководителя ООО “Комплитстрой групп” взятку в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были», — сообщили в главном военном следственном управлении СКР.
Отмечается, что действиями фигуранта был причинен материальный ущерб Министерству обороны России.
Напомним, ранее сообщалось, что вице-губернатор Брянской области Николой Симоненко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, арестован до 21 сентября.