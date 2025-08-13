В Калининграде завели дело о получении взятки при возведении фортификаций

Следствием установлено, что в 2022—2023 годах между ООО «Комплитстрой групп» и госзаказчиком заключены контракты на сумму свыше 800 млн рублей, в рамках которых должны были быть построены объекты на территории Калининградской области. При этом Саркисов контролировал исполнение обязанностей сторон.