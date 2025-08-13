В Орловской области нашли свидетельства древнего торгового маршрута

Ученый убежден, что работа дайверов и археологов открыла новую страницу в исследовании древних торговых связей. «Верховья Оки, где “сходились” три моря, оказались не просто географической аномалией, а важным историческим узлом, через который шли товары, народы и культуры. Сохранившиеся древнерусские летописи не содержат сведений об использовании Самодуровского “гидроузла”, но находки арабских дирхемов, римских и византийских монет в верховьях Оки подтверждают такую возможность, особенно в весеннее половодье, когда Орловское течение Оки вплоть до середины XIX века была судоходной», — пояснил Радюш.