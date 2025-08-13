После длительной кропотливой работы по вызволению и согласованию в Москву прилетел еще один бывший пленный — Красноперов Сергей (Нурмохаммад) из Кургана. Казалось бы, надо радоваться, но в некоторых медиа началась откровенная травля. Без всяких на то оснований некоторые авторы стали утверждать, что Сергей трижды сбегал из своей части, каждый раз якобы унося оружие, что для служивших в армии само по себе звучит абсурдно. Другие авторы, ссылаясь на крайне сомнительные западные источники, «авторитетно» заявляли, что солдат из пушек и пулеметов бил по своим же танкам и вертолетам. Для информации: после пленения моджахеды около полугода держали Сергея взаперти и под охраной. Он остался жив, потому что командиром отряда был человек образованный — бывший школьный учитель, он знал добрососедскую историю отношений с Советским Союзом и не дал расправиться с шурави. Когда пленнику предоставили некоторую свободу, советских подразделений в провинции Гор, где происходили события, уже давно не было, так что стрелять по своим Сергей даже физически не мог.