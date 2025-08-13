Афганистан сегодня: возвращение пленных и очень экстремальный туризм

Официальное признание Москвой правительства талибов открыло более широкие возможности для сотрудничества между Россией и Афганистаном. Первыми на это событие откликнулись путешественники. Консульский отдел посольства Афганистана за неделю выдает россиянам десятки туристических виз. С приезда Чрезвычайного и Полномочного Посла Гуль Хасана, с момента вручения им верительных грамот этот процесс еще более активизировался. Конечно, Афганистан крайне интересная, во многом уникальная страна, но нельзя бросаться головой в омут.
С приходом к власти талибов в стране мгновенно прекратилась преступность, с улиц исчезли наркоманы, в большинство провинций можно проехать наземным транспортом. Но сполохи гражданской войны еще не утихли. Случаются нападения на посты в Кундузе, Бадахшане, Кандагаре и даже в Кабуле. Чаще всего они производятся силами оппозиционного Фронта свободы Афганистана, не приемлющего режим талибов. В отдаленных районах не прекратили существование боевые формирования ряда террористических организаций, на усиление к ним перебрались боевики из Сирии. Они не совершают целенаправленных акций против иностранцев, но можно «попасть под раздачу». Гибель группы туристов в Бамиане в минувшем году тому подтверждение.
Власти делают все возможное, чтобы с иностранными гостями не произошло неприятностей. У кого-то может вызвать недовольство постоянный контроль за передвижениями групп, необходимость регистрироваться в департаментах информации и культуры в каждом пункте остановки, проверки паспортов на дорогах, запрет на фотографирование силовиков и некоторых объектов, осмотр на входе в отель, сопровождение на отдельных маршрутах представителями МВД и т.д., но это в неспокойной стране целиком оправданно. Можно попытаться уклониться от этих мер безопасности, но тогда риски возрастают. Например, за самодеятельное поведение спецслужбами Афганистана был задержан российский этнограф Святослав Каверин. Еще трое наших искателей приключений отправились самокатом в Вахан, что-то с ними будет? В тех местах ранее уже сгинул сотрудник МФТИ Сергей Березницкий. Его искали три экспедиции. Горные киргизы Малого Памира говорят, что путешественник завершил свою 25-летнюю жизнь рабом на наркоплантации.
Посольство России в Кабуле и Генконсульство в Хайратоне стараются прийти на помощь, но их возможности не безграничны. Лучше не допускать критических ситуаций. При уважительном отношении к «правилам поведения» путешествие по Афганистану становится интересным и познавательным.
В апреле-мае 2025-го Исламский Эмират Афганистан посетили две организованные туристические группы. В их число входили журналисты, писатели, стоматологи, владельцы карьеров, финансисты, диетологи, путешественники, ветераны войн, представители «поколения пепси»… Туристы пересекли страну с востока на запад, от труднодоступного Нуристана до «персидского» Герата, побыли в скромном Асадабаде, шумном Джелалабаде, проезжем Вардаке, одухотворенном буддизмом Бамиане, оппозиционном Панджшере и, конечно, в Кабуле.
Каждое из этих мест оставляло неизгладимое впечатление. Даже Михаил Кожухов, известный тележурналист, проехавший полмира, героически отработавший в 80-е в Афганистане долгих три года, порой от увиденного впадал в культурный шок и лишь периодически восклицал: «Да, как все кардинально поменялось!». Писатель Виктор Боченков в Афганистане побывал впервые, что привело к творческому взрыву — вышло несколько публикаций.
Кратко скажу о Панджшерском ущелье, которое протянулось на 200 с лишним километров из центра страны на север и имеет стратегическое значение. Населено в основном таджиками. Сейчас там проложено вполне широкое асфальтированное шоссе, а в 80-е туда с трудом могла протиснуться лишь легкая «бурбухайка», настолько узким и извилистым был в него вход.
Некоторые «знатоки» заявляют, что советские войска так и не смогли его взять. Это неправда. Силами ограниченного контингента советских войск в этом регионе было проведено девять операций, все они с военной точки зрения были успешными. Другое дело, что вместе с войсками в ущелье заходили так называемые оргядра из числа афганцев, которые должны были заниматься укреплением народной власти, но этого не происходило. Наши подразделения не могли долго оставаться в Панджшере, много дел было и в других провинциях. Как только войска уходили, следом за ними тут же откатывались и афганские функционеры, власть вновь переходила к моджахедам, возглавляемым «панджшерским львом» Ахмад Шахом Масудом, ставшим со временем национальным героем Афганистана.
Помимо информационно-гуманитарной во время поездки удалось результативно продолжить и другую важную работу. Ветераны помнят, что за время пребывания советских войск в Афганистане в 1979—1989 гг. там попали в плен и пропали без вести 411 военнослужащих. Более ста из них различными способами были освобождены еще до вывода войск. Поисками остальных занимались Красный Крест, комиссии Европарламента, Международный комитет «За спасение советских военнослужащих в Афганистане», Комитет солдатских матерей, художник Михаил Шемякин, актриса Марина Влади, бывший вице-президент России Александр Руцкой, Герой Советского Союза Руслан Аушев, другие очень известные люди.
В июле 1991 г. был создан Комитет по делам воинов-интернационалистов при Кабинете министров СССР, 13 марта 1992 г. он был переподчинен Совету глав правительств государств — участников СНГ. Работа по розыску без вести пропавших в Афганистане всегда оставалась его главной задачей, она зафиксирована в уставных документах Комитета, и эту задачу с него никто не снимал. За прошедшее время поисковыми экспедициями были найдены живыми 29 бывших военнослужащих, 22 из них вернулись на Родину.
После длительной кропотливой работы по вызволению и согласованию в Москву прилетел еще один бывший пленный — Красноперов Сергей (Нурмохаммад) из Кургана. Казалось бы, надо радоваться, но в некоторых медиа началась откровенная травля. Без всяких на то оснований некоторые авторы стали утверждать, что Сергей трижды сбегал из своей части, каждый раз якобы унося оружие, что для служивших в армии само по себе звучит абсурдно. Другие авторы, ссылаясь на крайне сомнительные западные источники, «авторитетно» заявляли, что солдат из пушек и пулеметов бил по своим же танкам и вертолетам. Для информации: после пленения моджахеды около полугода держали Сергея взаперти и под охраной. Он остался жив, потому что командиром отряда был человек образованный — бывший школьный учитель, он знал добрососедскую историю отношений с Советским Союзом и не дал расправиться с шурави. Когда пленнику предоставили некоторую свободу, советских подразделений в провинции Гор, где происходили события, уже давно не было, так что стрелять по своим Сергей даже физически не мог.
Справедливости ради нужно отметить, что ветераны афганских событий и журналисты в регионах отнеслись к возвращению бывшего пленного с житейской заинтересованностью, пониманием и желанием разобраться в ситуации. В родном Кургане Сергею ни один человек не бросил упрека. Официальные органы пока хранят молчание — это тоже понятно, ведь рядовой Красноперов среди живых не значится, у мамы на руках свидетельство о его смерти, нужно будет приложить еще много сил, чтобы вернуть его в мир живых.
Для жаждущих мщения будут уместны строки из сообщения военного прокурора следственного отдела военной прокуратуры Туркестанского военного округа, датированные 10 июля 1989 г.: «В связи с исчезновением при исполнении служебных обязанностей рядового Красноперова было возбуждено уголовное дело. 17 октября 1988 года уголовное дело в отношении рядового Красноперова прекращено на основании ст. 5, п. 2, УПК РСФСР — за отсутствием в его действиях состава преступления. Расследованием достоверно установлено, что намерения умышленно перейти в банду, уклониться от военной службы путем дезертирства или самовольно оставить часть не имел».
Не мешало бы поначалу некоторым любителям скоропалительных выводов с этим документом ознакомиться.