Идеи для города, идеи для людей: как Москва реализует общественно значимые проекты

Москва всегда была и остается в авангарде гражданских инициатив общества, направленных на воспитание чувства патриотизма у молодежи, сохранение исторической памяти народа и помощь людям. О московских проектах «Город героев» и «Герой моего района», посвященных настоящим патриотам, горожанам, которые всем сердцем радеют за свой любимый город и страну, — читайте в материале «МК».
«Город героев»: история о настоящем мужестве вчера и сегодня.
Реализуемые в Москве патриотические проекты становятся сегодня базой для развития гражданского общества. Еще в 2016 году в столице был создан проект «Город героев». Его главная задача — сохранение народной памяти о подвигах героев Отечества. В активе проекта более 750 мероприятий, которые объединили более 10 000 москвичей.
Девиз этого проекта — «Москва — это город, где жива память». Сегодня «Город героев» призван прежде всего показать связь наших дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны с нынешними героями России, участниками и ветеранами СВО, продолжающими дело своих предков по обеспечению безопасного будущего страны.
В рамках мероприятия «100 патриотических часов» проводятся встречи с защитниками нашей Родины, с военными корреспондентами, а также с представителями ветеранских организаций.
Было организовано более 250 патриотических акций: это и возложение цветов к монументам Великой Отечественной войны и воинским захоронениям, и проведение концертов ко Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества и другим памятным датам.
Например, в июле гостями мероприятия, организованного в рамках проекта, стали заместитель атамана Московского окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ» есаул Олег Пестов и кавалер ордена Мужества Никита Пастушок, которые рассказали о своем боевом опыте в зоне СВО. В ходе встречи ветераны и студенты поговорили о важности преемственности поколений и сохранения исторической памяти. Участники отметили, что подвиги прошлых лет продолжают вдохновлять современных защитников Отечества и укрепляют патриотический дух молодежи. А в преддверии Дня Военно-морского флота «Город героев» провел «круглый стол» с капитаном первого ранга запаса.
С началом СВО многие участники проекта начали активно помогать российским воинам. Молодые люди плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарные грузы.
Активисты проекта «Город героев» — это обычные люди, наши соседи, живущие с нами в одном доме, на одной лестничной клетке, но они тоже настоящие герои, только свои подвиги они совершают в мирной жизни.
«Герой моего района»: жизнь замечательных людей.
В каждом округе и каждом районе Москвы можно найти людей, которые стремятся улучшить жизнь в родном городе; которые — каждый в своей профессии — полностью отдаются любимому делу, внося свой весомый вклад в дело развития столицы и государства. И их можно смело назвать «Герой района»!
А начиналось все со студенческого проекта. В 2022 году студенты Московского педагогического городского университета и Высшей школы экономики предложили рассказывать москвичам об их соседях, которые являются гордостью столицы. Студенческий проект «Герой моего района» быстро разросся до общегородского! Активисты проекта проводят форумы, встречи, дискуссии и «круглые столы», публикуют на своем сайте интервью с замечательными людьми из разных районов Москвы.
Вот некоторые из таких «героев района». Анна Щелкушкина — директор воскресной школы храма Всех Святых, инициатор организации добровольческого гуманитарного проекта «Русский Донбасс». Анна организовала волонтерское движение, участники которого помогают фронту и жителям новых российских и приграничных территорий. Она взяла на себя сбор гуманитарной помощи для наших защитников, организует разные мероприятия для поддержки жителей Донбасса.
«Проекты “Город героев” и “Герой моего района” вносят собственный, очень важный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодых жителей столицы», — отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Добавим — но они важны и для самих активистов, так как полностью меняют и их жизнь тоже. Такие проекты помогают их участникам самореализоваться, почувствовать свою причастность к общему делу страны, найти новых друзей и единомышленников, чтобы тоже вовлечь их в такую же, столь нужную городу и простым жителям деятельность. Чем больше людей будут участвовать в таких программах, тем добрее, чище и лучше будет наше общество.
«Лица района»: «Конкурс для влюбленных в Москву».
Замечательным людям города и лучшим столичным инициативам посвящен и конкурс «ЛИЦА района», который проводится с 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в своем блоге, что «ЛИЦА района» — это «конкурс для активных москвичей, влюбленных в Москву».
За это время на конкурс было подано более 4500 заявок. Свыше 250 проектов, описанных в них, получили поддержку на городском уровне. В 2025 году поступило более 500 новых заявок — в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. А это значит, что москвичи сами творят историю своего города, меняют жизнь в столице к лучшему. Самыми активными оказались жители районов Таганский, Тверской, Басманный, Хамовники и Пресненский.
В этом году онлайн-заявки до 30 сентября принимаются по шести направлениям: здравоохранение и инклюзивность; личностное развитие и образование; культура, искусство и творчество; патриотическое воспитание; семейные ценности и сообщества; спорт, экология и туризм. Выбрать можно одну из трех номинаций: «Мой проект» (для авторов уже реализуемых инициатив), «Моя идея проекта» (для начинающих свой путь в общественной сфере) и новинка этого года — «ЛИЦА 2.0: Хранители традиций» (для новых инициатив победителей предыдущих сезонов).
Сергей Собянин не раз подчеркивал, что «активное участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям в столице». Горожане выдвигают интересные инициативы и предлагают свои проекты по развитию городской инфраструктуры, благоустройству районов, дворов… Самые удачные из них город реализует. И конкурс «ЛИЦА района» — это яркий пример того, как москвичи могут влиять на развитие города.
Мэр Москвы рассказал о наиболее значимых инициативах москвичей, реализованных в прошлые годы. Так, проект жены боевого офицера — участника СВО Ольги Тихоновой — всероссийский патриотический фестиваль «Папа, я жду тебя дома!» объединил 15 тысяч человек из 600 городов страны. Награды получили 180 победителей, которые представили свои творческие работы: рисунки, поделки, эссе, фото и видеоролики, посвященные защитникам Отечества. А еще Ольга Тихонова руководит благотворительным Центром развития и психологической помощи «Лисёна Арт», помогающим семьям героев СВО.
А москвичка Жанна Маланичева создала платформу телеграм-каналов «Социальный гид. Москва», которая оказывает помощь жителям столицы, помогая им разобраться в многообразии льгот, пособий и других мерах социальной поддержки. Созданы отдельные группы помощи участникам СВО и их семьям, представителям старшего поколения, людям с инвалидностью по направлению санаторно-курортного лечения.
И это только два из множества примеров инициатив граждан на благо города, участников СВО и их семей, а также рядовых москвичей.
«Проекты получаются живыми и яркими, потому что их предлагают и реализуют те, кто знает и любит Москву, лучше всех — сами москвичи, — резюмировал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. — Поэтому, если у вас есть идеи, обязательно делитесь ими. Воплотим их вместе».