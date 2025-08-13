Чернышенко рассказал о создании установок класса «мегасайенс»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Благодаря научным установкам класса «мегасайенс» Россия сможет еще больше реализовать свой научный потенциал и обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«В нашей стране реализуется программа по созданию и модернизации сети уникальных научных установок класса “мегасайенс”, комплексов ядерной медицины и адронной терапии. Они призваны внести важный вклад в достижение национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — технологическое лидерство. Благодаря этим установкам наша страна сможет еще больше реализовать научный потенциал, обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, включая атомную промышленность, материаловедение, медицину», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся аппаратом вице-премьера.
Как сообщили в аппарате, помощник президента России Андрей Фурсенко и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провели заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.
В ходе заседания прошло обсуждение текущего статуса работ по созданию уникальных научных установок класса «мегасайенс» и комплексов ядерной медицины и адронной терапии.
Фурсенко отметил важность соблюдения сроков при создании таких установок и комплексов, а также уделил особое внимание развитию технологий, которые будут разработаны на базе исследовательских станций ЦКП «СКИФ».
С докладом о текущем статусе работ по созданию уникальных научных установок класса «мегасайенс» выступил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«Мероприятие по созданию такой исследовательской инфраструктуры является ключевым и самым ресурсоемким в Федеральной научно-технической программы развития. В результате будет создана сетевая исследовательская инфраструктура с локализацией источников в различных регионах России», — отметил Фальков, слова которого приводятся в сообщении.
Отдельно министр остановился на вопросе реализации проекта по созданию источника синхронного излучения поколения 4+ ЦКП СКИФ.