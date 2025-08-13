Чернышенко рассказал о создании установок класса «мегасайенс»

«В нашей стране реализуется программа по созданию и модернизации сети уникальных научных установок класса “мегасайенс”, комплексов ядерной медицины и адронной терапии. Они призваны внести важный вклад в достижение национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — технологическое лидерство. Благодаря этим установкам наша страна сможет еще больше реализовать научный потенциал, обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, включая атомную промышленность, материаловедение, медицину», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся аппаратом вице-премьера.