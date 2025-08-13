Лайме Вайкуле предложили шить форму для бойцов СВО в тюрьме

Ранее Вайкуле призвала страны Запада увеличить поставки вооружений Украине. Ковалев выразил мнение, что после перенесенного в 2020 году коронавируса у исполнительницы могли возникнуть проблемы с душевным здоровьем, и именно после этого «Лайма переменилась».