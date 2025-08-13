Черви перебрались в организм девушки от любимой собаки

Большой пузырь с паразитом внутри удалили детские хирурги у 17-летней девушки. Так называемая эхинококковая киста занимала половину легкого.
Как узнал «МК», на днях в детскую больницу им. Сперанского госпитализировали старшеклассницу с новообразованием размером 10×10 см в левом легком, которое обнаружили во время диспансеризации. Исследование показало, что у юной пациентки — эхинококковая киста. Это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей Echinococcus. Оно развивается, когда в организм проникают личинки паразитов вместе с зараженной водой, а также при контакте с зараженными животными. При этом примерно 15% заболевших — дети.
Девушка призналась, что действительно много времени играла с собаками. Яйца паразита могли попасть ей на руки, а затем — в рот. Причем, судя по размеру, черви жили в ее организме уже около двух лет. Образование разрослось так, что заняло половину левого легкого. Из-за этого юная особа испытывала боль в груди и затрудненность дыхания. Пациентку подготовили к операции, во время которой удалили кисту. Однако за два года эхинококк успел разрушить верхнюю часть легкого.