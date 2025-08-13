Черви перебрались в организм девушки от любимой собаки

Девушка призналась, что действительно много времени играла с собаками. Яйца паразита могли попасть ей на руки, а затем — в рот. Причем, судя по размеру, черви жили в ее организме уже около двух лет. Образование разрослось так, что заняло половину левого легкого. Из-за этого юная особа испытывала боль в груди и затрудненность дыхания. Пациентку подготовили к операции, во время которой удалили кисту. Однако за два года эхинококк успел разрушить верхнюю часть легкого.