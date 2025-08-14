Молоко убежало

Генеральный директор ООО «Агрофирма “Труд”» Владимир Юшков считает, что отказ от выпуска молочной продукции и возможная продажа завода в этом случае является «неудивительным решением». «У каждого собственника могут быть свои планы на дальнейшее развитие агропредприятия. На маленьких молокозаводах низкая рентабельность, иногда близкая к нулю. Однако для региона стратегически важно, чтобы действовал не один или два завода по переработке молочного сырья. В противном случае монополизация неизбежно приведет к отсутствию возможности влиять на ценообразование», — отмечает эксперт. По мнению господина Юшкова, доля бренда «Деревенское» на рынке не очень большая, при этом существуют компании, которые в перспективе могли бы заинтересоваться покупкой завода «по приемлемой цене».