Молоко убежало

На расположенном в селе Аспа молзаводе в последнее время выпускалось до 15 тонн молока в сутки. Продукт разливался в запатентованные бутылки емкостью 1,4 и 0,8 литра.
По данным Rusprofile, ООО «Уинское молоко» было зарегистрировано в Уинском районе Прикамья в 2015 году. Компания занимается производством молока (кроме сырого) и молочных продуктов. Единоличный владелец и учредитель организации — Надежда Бражникова. Выручка общества в 2023 году составила 160 млн руб., чистая прибыль — 86 тыс. руб. Кредиторская задолженность на сегодняшний день составляет 9,1 млн руб., дебиторская — 9,8 млн руб. В Rusprofile также содержится информация о трех рассматриваемых арбитражных делах с участием компании на общую сумму 277 млн руб.
В хозяйстве «Ъ-Прикамье» сообщили, что приняли решение о приостановке выпуска молока из-за решения новых владельцев совхоза «Нива», которые прекратили поставки сырья и перенаправили его Юговскому молкомбинату. «Мы решили не искать замену этому молоку», — пояснили на заводе. На агропредприятии работали около 30 человек. Владельцы ООО, скорее всего, выставят завод на продажу.
Хозяйство ООО «Нива» входит в состав холдинга «Ашатли», одного из крупнейших сельхозтоваропроизводителей в регионе. В марте текущего года стало известно, что активы колхоза приобрело ООО «Молочно-производственный комплекс — Арти», ведущее деятельность в Свердловской области. «МПК-Арти» стало владельцем техники и помещений «Нивы», включая несколько тракторов, оборудование, складские и прочие нежилые здания в селе Аспа Уинского района. Победителем торгов на 1024 головы крупного рогатого скота «Нивы» стала удмуртская компания ООО «Агроторг».
Агрохолдинг «Ашатли» создан в 2004 году. Был основан пермским бизнесменом Александром Зотовым и его компаньонами. В холдинге девять ООО: «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб. Самой крупной фермой агрохолдинга управляет ООО «Пихтовское» в Частинском районе. В 2023 году имущество «Пихтовского» было выставлено на торги, которые признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Летом 2022 года владелец пермских ТЦ «ЦУМ» и «Айсберг» Александр Кириленко приобрел в Частинском районе компанию «Антар», которая управляет имущественным комплексом бывшего сельхозкооператива «Нива». Годом позднее компания «Антар» взяла на ответственное хранение имущество сельхозпредприятия «Пихтовское».
Сегодня в Пермском крае осталось шесть крупных производителей молочной продукции. Среди них — ООО «Маслозавод Нытвенский», «Молкомбинат Кунгурский», Юговской комбинат молочных продуктов, чернушинский молкомбинат ООО «Маско», агрохолдинг «Труд», а также верещагинский комбинат «Вемол».
Руководитель СПЖПСК «Суксунское молоко» Сергей Пестриков говорит, что сейчас на рынке молочной продукции идет «глобализация», когда большая доля рынка централизуется в руках ограниченного числа крупных производителей. При этом если производитель имеет ежедневный объем менее 10−12 тыс. литров в сутки, то «выживать в сегодняшних реалиях сложно». Большие и средние сельхозпредприятия получают государственные субсидии, в то время как малые работают в условиях грантовой поддержки. Господин Пестриков обратил внимание, что на падение объемов производства хозяйств «Ашатли» могли повлиять кадровый голод, изменения в управленческом составе и логистические проблемы.
Генеральный директор ООО «Агрофирма “Труд”» Владимир Юшков считает, что отказ от выпуска молочной продукции и возможная продажа завода в этом случае является «неудивительным решением». «У каждого собственника могут быть свои планы на дальнейшее развитие агропредприятия. На маленьких молокозаводах низкая рентабельность, иногда близкая к нулю. Однако для региона стратегически важно, чтобы действовал не один или два завода по переработке молочного сырья. В противном случае монополизация неизбежно приведет к отсутствию возможности влиять на ценообразование», — отмечает эксперт. По мнению господина Юшкова, доля бренда «Деревенское» на рынке не очень большая, при этом существуют компании, которые в перспективе могли бы заинтересоваться покупкой завода «по приемлемой цене».