Отец Сергий прокомментировал публикации о четвертом пророчестве Фатимы

Священнослужитель говорит, что на фоне глобальных кризисов люди стараются найти ответы на волнующие вопросы. В связи с этим начинают выдумывать какие-либо пророчества, но без должных доказательств — это всего лишь домыслы, которые не имеют ничего общего с реальностью.