Отец Сергий прокомментировал публикации о четвертом пророчестве Фатимы

Православный священнослужитель Сергий Иванов прокомментировал слухи о существовании «четвёртого пророчества Фатимы». Об этом он рассказал в интервью изданию «Новосвят».
Отмечается, что католическая церковь признаёт только три послания, которые были получены португальскими детьми-пастушками во время явлений Девы Марии в 1917 году.
«В православной традиции нет никаких подтверждений существования четвертого пророчества. Первые три послания, касающиеся видений ада, мировых войн и покушения на Папу Римского, были документально зафиксированы. Все остальное — не более чем домыслы», — резюмировал отец Сергий.
Священнослужитель говорит, что на фоне глобальных кризисов люди стараются найти ответы на волнующие вопросы. В связи с этим начинают выдумывать какие-либо пророчества, но без должных доказательств — это всего лишь домыслы, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Следует отметить, что информация о «четвёртом пророчестве» стала известна благодаря словам кардинала Каррадо Бальдуччи, которые он произнёс в 1999 году. В своей речи он говорил о вероятных глобальных бедствиях и духовном упадке.
