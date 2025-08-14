Ричмонд
Власти Кубани объяснили временные ограничения интернета

В Краснодарском крае не планируют полностью ограничивать доступ к Интернету.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил глава регионального департамента информатизации и связи Станислав Завальный, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возможном отключении мобильной сети в Крыму и на Кубани, передает телеканал «Краснодар».

Чиновник пояснил, что в отдельных районах края при получении сигнала «Беспилотная опасность» скорость соединения временно снижается до 2G. Как только угроза беспилотников устраняется, операторы восстанавливают полноценный доступ к Сети.

По словам господина Завального, мера связана с ростом числа атак БПЛА и направлена на обеспечение безопасности. Он признал, что временное снижение скорости может доставить неудобства, однако подчеркнул, что приоритетом для властей остается безопасность жителей. При этом пользоваться можно как мобильной связью, так и Wi-Fi.

