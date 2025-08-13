Минсктранс сообщает об изменениях в движении столичного транспорта в связи с ремонтными работами

С 20.00 в связи с ремонтными работами на ул. Семашко от ул. Каролинской до ул. Железнодорожной в Минске вносятся изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке. Если не указано иное, на период закрытия ул. Семашко от ул. Каролинской до ул. Железнодорожной (нечетная сторона) движение автобусных маршрутов организуется: