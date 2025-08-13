Минсктранс сообщает об изменениях в движении столичного транспорта в связи с ремонтными работами

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в движении столичного транспорта в связи с ремонтными работами произошли вечером 13 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».
С 20.00 в связи с ремонтными работами на ул. Семашко от ул. Каролинской до ул. Железнодорожной в Минске вносятся изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке. Если не указано иное, на период закрытия ул. Семашко от ул. Каролинской до ул. Железнодорожной (нечетная сторона) движение автобусных маршрутов организуется:
№ 6 — от ДС Дружная сокращается до остановочного пункта «пер. С. Ковалевской», со стороны микрорайона Брилевичи отменяется;
№ 32С от ул. Каролинской по ул. Семашко, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
№ 38 от а/с Юго-Западная — без изменений, в обратном направлении — по ул. Голубева, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной.
Движение троллейбусных маршрутов организуется:
№ 31 — от ДС Кунцевщина сокращается до остановочного пункта «Прилукская» по пр. Дзержинского с разворотом на транспортной развязке пр. Жукова — пр. Дзержинского, со стороны ДС Семашко — отменяется;
№ 47 от пр. Любимова до пр. Газеты «Правда», ул. Голубева, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной и далее по маршруту, со стороны ул. Уманской — без изменений. -0-