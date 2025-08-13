Гастроэнтеролог назвала продукты, которые часто вызывают изжогу

Изжога может испортить любой день, а причиной часто оказывается привычная еда. Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, какие продукты чаще всего провоцируют жжение в груди. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Игнорировать изжогу нельзя, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Длительное воздействие кислоты разрушает слизистую пищевода, увеличивая риск кровотечений, стриктур (сужений), хронического воспаления и предраковых состояний и рака пищевода, — уточнила врач.
Главными виновниками изжоги часто являются жирные сорта мяса и птицы, а также сало, маргарин, сливки и жирная рыба. К числу «триггеров» врачи относят острые соусы, лук, чеснок, перец, томаты и томатный сок. Вызвать неприятное жжение могут и мучные изделия — макароны, сдоба, булочки, торты.
Лечение изжоги сочетает лекарства и простые правила. Важно не курить, есть малыми порциями, не ложиться сразу после еды, снизить вес и носить свободную одежду. Своевременная диагностика и лечение помогут сохранить здоровье.