«Почти не общался»: сыновья Краско рассказали о последних днях его жизни

Его брат добавил, что ухаживать за отцом ему помогала сиделка Дарья Пашкова. В последний день, когда он видел Краско, тот выглядел обычно и не жаловался на плохое самочувствие. При этом актер не читал стихи, как обычно, не смотрел телевизор, плохо говорил и почти все время лежал, передает kp.ru.