«Почти не общался»: сыновья Краско рассказали о последних днях его жизни

Иван и Федор Краско, сыновья народного артиста России Ивана Краско, рассказали, что у него диагностировали рак поджелудочной железы. Из-за этого актеру было сложно глотать пищу, и он отказывался от нее. В результате врачам пришлось поставить ему капельницы.
Дети Краско отметили, что ухаживали за ним на даче в Вартемягах — они дежурили по очереди по две недели каждый, после чего Краско доставили в реанимацию.
— Почти не общался, ничего не вспоминал. Все диалоги — бытовые. Думали, что мы все вместе состаримся. Но, к сожалению, так не получилось. Я прощался с ним на даче 29 июля, — рассказал Федор Краско.
Его брат добавил, что ухаживать за отцом ему помогала сиделка Дарья Пашкова. В последний день, когда он видел Краско, тот выглядел обычно и не жаловался на плохое самочувствие. При этом актер не читал стихи, как обычно, не смотрел телевизор, плохо говорил и почти все время лежал, передает kp.ru.
Во время прощания с Иваном Краско, которое прошло в среду, 13 августа, Дарья Пашкова, которую также называют «последней любовью» артиста, не смогла сдержать слез и больше пяти минут сидела на коленях у открытого гроба.
«Вечерняя Москва» рассказала о ранних годах Ивана Краско, начале его актерской карьеры и наиболее известных ролях в кино.