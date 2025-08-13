«Может вести урок с цветными волосами»: воскрес стародавний вопрос о дресс-коде для учителей

После утверждения ГОСТа на новую школьную форму неожиданно воскрес и стародавний вопрос о форме для учителей. Мол, всё по справедливости: если от учеников требуют «академичного внешнего вида», то педагоги должны быть им примером и сами выглядеть безупречно! Мысль хорошая, вопрос только один: безупречно и академично — это как?
Идея дресс-кода родилась после появления соцсетей. Раньше проблема не обсуждалась. Учитель должен выглядеть строго, авторитетно, опрятно — ну и достаточно. Разумеется, пока он в стенах школы. Чем занимается педагог после уроков и во что он одет, никто и не думал интересоваться. Но теперь все иначе. Дети и родители подписываются на личные страницы своих учителей, и их частная жизнь становится достоянием общественности.
Скандалы стали греметь один за другим. Учительница из Барнаула сфотографировалась в купальнике и в платье с открытым декольте. Педагог по истории из Омска снялась в фотосессии модельного агентства. Учитель из Санкт-Петербурга выкладывал ролики танцев на каблуках. Осуждались объятия, поцелуи, романтические отношения. На имя директора летели докладные. Иные учителя лишались мест, другие продолжали работать, но с осадочком в душе.
«МК» уже писал об одной инициативе по введению дресс-кода для учителей. В 2022 году губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выложил в своих соцсетях фотографии с показа учительской моды. «Если эта идея откликнется у педагогов, то при принятии бюджета обсудим сертификаты, которые позволят педагогам получать комплекты одежды нашего, петербургского производства», — писал глава города.
На том показе учительской моды не случилось сенсаций. Брючные костюмы, строгие юбки. Строго, элегантно, практично.
Практичность — один из побудительных мотивов для введения дресс-кода.
— Мы просто хорошо знаем, что для любой барышни, которая ходит в офис или на работу, где существует формализованный или неформализованный дресс-код, всегда есть проблема, что надеть. И педагоги, которых у нас в городе около ста тысяч, с этой проблемой сталкиваются постоянно, — с позиций женской солидарности тогда рассказала вице-губернатор города.
Но дальше идеи дело не пошло. Хотя известно, что некоторые школы заказывают униформу для учителей. Ее шьют по индивидуальным меркам и по образцу, выбранному советом школы. Один из резонов этой статьи расходов — как раз решение проблемы, что надеть.
Например, в одной из школ приняли красно-белый дресс-код. Всех педагогов попросили купить белые блузы и красные юбки или брюки. Получилось нарядно и элегантно. Единого цвета и стиля в одежде придерживаются и в других учебных заведениях. Как правило, эта практика быстрее приживается в регионах.
А на днях член Комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов высказал свое мнение об учительском дресс-коде. Он заявил, что во внедрении единой униформы нет никакой необходимости. Тем более нет нужды экспериментировать и брать за основу формы «камзолы и туники» — это предложение активно обсуждалось в соцсетях.
— На мой взгляд, люди, которые выбрали для себя профессию педагога, и без того отдают себе отчет в том, какое влияние они оказывают на детей. Нет никакой необходимости внедрять дополнительные ограничения или дресс-код для учителей, тем более камзолы или туники, — пояснил сенатор.
«МК» задал вопрос об учительском дресс-коде директору школы с большим стажем, заслуженному учителю России Евгению Ямбургу.
— Все эти обсуждения напоминают фразу из Грибоедова: «Шумим, братец, шумим…». Много шума из ничего. На дресс-код влияет внутренняя культура самого учителя. Важны и те традиции, которые существуют в школе, в которой он работает. В некоторых учебных заведениях они передаются из поколения в поколение. Есть оборотная сторона медали. Когда я только пришел в школу молодым учителем, женщинам запрещалось носить брюки. Считалось, что это развращает учеников. Помню, как парторг подходил к молодой красивой учительнице немецкого языка и говорил: «Снимите штаны, пожалуйста». До сих пор вспоминаю это с улыбкой. Другой пример, из современности. Красивая учительница на конкурсе моржей сфотографировалась в купальнике с медалью. Родители возмутились. Директор поддался и уволил педагога. Но пострадала от этого школа. Учительница английского ушла в репетиторство. Поэтому не надо таким подходом унижать достоинство учителей.
— А вам приходилось одергивать учителя из-за внешнего вида?
— Я никогда этого делать не буду. К нам устроилась молодая учительница. Открытый живот, пирсинг. Я на ухо говорю завучу: «Объясни девушке, что это школа. Если она будет вести дискотеки, то ради бога. Но в первой половине дня, когда мы находимся в деловой обстановке, нужен соответствующий вид. И другое дело вторая половина дня. Мы уже много проиграли войн. Мы проиграли джинсовую войну — джинсы запрещали в школах. Затем войну с кроссовками: “Кто носит тапки “Адидас”, тот быстро родину продаст”.
— Учитель может вести урок с цветными волосами?
— Конечно. Есть много более серьезных проблем, которые достойны обсуждения, но не эта.