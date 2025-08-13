«Может вести урок с цветными волосами»: воскрес стародавний вопрос о дресс-коде для учителей

— Все эти обсуждения напоминают фразу из Грибоедова: «Шумим, братец, шумим…». Много шума из ничего. На дресс-код влияет внутренняя культура самого учителя. Важны и те традиции, которые существуют в школе, в которой он работает. В некоторых учебных заведениях они передаются из поколения в поколение. Есть оборотная сторона медали. Когда я только пришел в школу молодым учителем, женщинам запрещалось носить брюки. Считалось, что это развращает учеников. Помню, как парторг подходил к молодой красивой учительнице немецкого языка и говорил: «Снимите штаны, пожалуйста». До сих пор вспоминаю это с улыбкой. Другой пример, из современности. Красивая учительница на конкурсе моржей сфотографировалась в купальнике с медалью. Родители возмутились. Директор поддался и уволил педагога. Но пострадала от этого школа. Учительница английского ушла в репетиторство. Поэтому не надо таким подходом унижать достоинство учителей.