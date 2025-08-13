Минпросвещения предложило варианты расписания уроков с 1 по 11 классы

Минпросвещения России разработало варианты расписания уроков для учеников с 1 по 11-й класс на предстоящий учебный год с целью оптимизации образовательной нагрузки.
«Министерство просвещения РФ разработало варианты расписаний уроков для 1−11-х классов при организации обучения в 2025—2026 учебном году», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве пояснили, что у каждой школы будет возможность адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований.
Отмечается, что рекомендации уже согласовали с Роспотребнадзором и передали в российские регионы.
В частности, для уровня начального общего образования (1−4-е классы) предложено пять вариантов расписаний, для уровня основного общего образования (5−9-е классы) — шесть вариантов, для уровня среднего общего образования (10−11-е классы) — 19 вариантов.
В ведомстве рассказали, что для всех классов в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение занятий из цикла «Разговоры о важном», а по четвергам для учащихся 6−11-х классов на первом уроке будут проводить занятия профориентационного курса «Россия — мои горизонты».
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ определило количество часов в неделю, в течение которых школьники с первого по четвертый классы должны уделять обучению с учетом максимально допустимой нагрузки.