Минпросвещения предложило варианты расписания уроков с 1 по 11 классы

В ведомстве рассказали, что для всех классов в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение занятий из цикла «Разговоры о важном», а по четвергам для учащихся 6−11-х классов на первом уроке будут проводить занятия профориентационного курса «Россия — мои горизонты».