Спортивный комментатор Борис Скрипко умер в 78 лет

Скрипко начал свою карьеру на телевидении в 1979 году и комментировал соревнования на 11 Олимпийских играх, включая Игры 1980 года в Москве. В последние годы он трудился на телеканале «Матч ТВ», где комментировал боксерские поединки. Редакция канала выразила соболезнования родным и близким комментатора.