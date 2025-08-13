Ричмонд
Спортивный комментатор Борис Скрипко умер в 78 лет

Спортивный комментатор Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 13 августа, сообщает ТАСС.

Спортивный комментатор Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 13 августа, сообщает ТАСС.

— Скончался комментатор Борис Скрипко. Причина — онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице, — приводят слова источника в материале.

Скрипко начал свою карьеру на телевидении в 1979 году и комментировал соревнования на 11 Олимпийских играх, включая Игры 1980 года в Москве. В последние годы он трудился на телеканале «Матч ТВ», где комментировал боксерские поединки. Редакция канала выразила соболезнования родным и близким комментатора.