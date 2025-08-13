В Таганроге отметили 250-летие переселения греков на донские земли

В Ростовской области прошли торжественные мероприятия, посвященные важной исторической дате — 250-летию со дня издания рескрипта императрицы Екатерины II, разрешившего грекам переселяться из Крыма в Таганрог и на Дон. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
Ключевыми событиями стали выставка «Греки на Дону» и научная конференция, которые состоялись в знаменитом дворце греческого купца Николая Алфераки. Сегодня здание входит в состав Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника и хранит память о вкладе греческой диаспоры в развитие региона.
Как отметила Светлана Камбулова, с конца XVIII века Таганрог стал центром греческой культуры на юге России. Здесь селились влиятельные греческие семьи, а в 1917 году прошел первый Всероссийский съезд греков. Благодаря предпринимательской деятельности, торговле и активному участию в жизни города греки сыграли ключевую роль в формировании уникального облика Таганрога, который и сегодня привлекает туристов своим историческим наследием.
