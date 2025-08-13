В Таганроге отметили 250-летие переселения греков на донские земли

Как отметила Светлана Камбулова, с конца XVIII века Таганрог стал центром греческой культуры на юге России. Здесь селились влиятельные греческие семьи, а в 1917 году прошел первый Всероссийский съезд греков. Благодаря предпринимательской деятельности, торговле и активному участию в жизни города греки сыграли ключевую роль в формировании уникального облика Таганрога, который и сегодня привлекает туристов своим историческим наследием.