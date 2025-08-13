Пугачева выступила для бизнесмена в Латвии за почти 14 миллионов рублей

Российская певица Алла Пугачева, которая с начала июля находится в Прибалтике, на следующей неделе покинет Юрмалу и вернется в свой дом на Кипре. При этом региональные блогеры в Сети пишут, что в городе примадонна остается не только ради отдыха.
На протяжении многих лет она выбирает комфортный климат Юрмалы для отдыха в июле и первой половине августа, так как плохо переносит высокие температуры из-за проблем с сердцем и гипертонии. Пугачева утверждает, что больше не выступает за деньги, а поет только на дружеских или семейных встречах. Тем не менее блогеры в Прибалтике сообщают, что этим летом она вновь выступила на частной вечеринке у местного бизнесмена, за что ей заплатили 150 тысяч евро (примерно 13,9 миллиона рублей).
Это в два раза меньше ее стандартного гонорара, который за последние десять лет составлял 350 тысяч евро (32,5 миллиона рублей). Возможно, певица сделала такую «скидку», чтобы выступать в удобных для себя местах, так как не любит частые перелеты из-за состояния здоровья. В результате Пугачева ведет кочевой образ жизни и часто меняет места жительства.
Кроме того, она старается зарабатывать на музыкальных стриминговых сервисах, выпуская новые песни и перевыпуская старые композиции. Однако зарубежные заказчики приглашают ее только для исполнения «старых советских хитов», а в России творчество артистки и вовсе перестало пользоваться спросом. Пугачева соглашается выступать при определенных условиях: фото- и видеосъемка разрешена только для личного использования, а для публикации в соцсетях и других целях — под запретом, передает KP.ru.
По информации Telegram-канала Mash, прибрежную территорию около частного дома Аллы Пугачевой в подмосковном городе Солнечногорске выставят на аукцион для последующей сдачи в аренду. Дом находится в поселке Малые Бережки на первой линии Истринского водохранилища в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. При этом в середине мая стало известно, что особняк певицы резко подешевел на 22 миллиона рублей — до 130 миллионов.