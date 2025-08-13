Пугачева выступила для бизнесмена в Латвии за почти 14 миллионов рублей

На протяжении многих лет она выбирает комфортный климат Юрмалы для отдыха в июле и первой половине августа, так как плохо переносит высокие температуры из-за проблем с сердцем и гипертонии. Пугачева утверждает, что больше не выступает за деньги, а поет только на дружеских или семейных встречах. Тем не менее блогеры в Прибалтике сообщают, что этим летом она вновь выступила на частной вечеринке у местного бизнесмена, за что ей заплатили 150 тысяч евро (примерно 13,9 миллиона рублей).