Дорожное покрытие 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц отремонтируют 15−18 августа

«Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта», — сказал Бирюков. По его словам, работы будут вестись ускоренными темпами в круглосуточном режиме.