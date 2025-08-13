Дорожное покрытие 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц отремонтируют 15−18 августа

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что 15 августа в 21.00 стартуют работы, в ходе которых будет отремонтировано дорожное покрытие 1-й Тверской-Ямской улицы и участка Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади.
Бирюков рассказал, что планируется заменить около 50 тысяч кв метро дорожного покрытия по технологии укладки «единым ковром». Движение будет закрыто до 5.00 18 августа, когда работы завершатся.
«Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта», — сказал Бирюков. По его словам, работы будут вестись ускоренными темпами в круглосуточном режиме.
