Эта жара никогда не закончится: Жителей Молдовы ждут +35 градусов пекла — и так до конца недели

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

А жара ведь продолжается! Рассказываем о погодке, на завтра, 14 августа.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 22 градусов выше ноля, утром сохранятся ночные температуры.

Днем воздух прогреется до +35 градусов, день обещают малооблачным и без осадков. Вечером ожидается до 27 градусов тепла.

Жара сохранится до конца недели.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

