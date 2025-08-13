Эта жара никогда не закончится: Жителей Молдовы ждут +35 градусов пекла — и так до конца недели

А жара ведь продолжается! Рассказываем о погодке, на завтра, 14 августа.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 22 градусов выше ноля, утром сохранятся ночные температуры.
Днем воздух прогреется до +35 градусов, день обещают малооблачным и без осадков. Вечером ожидается до 27 градусов тепла.
Жара сохранится до конца недели.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.
