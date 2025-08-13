Эксперты назвали главные причины частичных ограничений в Telegram и WhatsApp*

Иностранные мессенджеры не выполняли российское законодательство, заявили эксперты.
Роскомнадзор ввел меры по частичному ограничению функционалов мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Это сделано для борьбы с мошенниками, которые обманывают российских граждан через звонки.
Корреспонденты URA.RU задали вопросы на данную тему различным экспертам. Все комментарии спикеров — в материале URA.RU.
Telegram является рассадником преступности.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбщественник Шлыков назвал Telegram рассадником преступности.
Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подтвердил, что в данных мессенджерах действительно много преступной деятельности. Шлыков отметил, что нет смысла давать данным ресурсам возможность спокойно находиться на территории РФ.
«Фактически можно сказать, что данные ресурсы — WhatsApp, Telegram — там действительно совершенно очевидный для многих рассадник преступной деятельности: от мошенничества до вовлечения во всякую экстремальную, скажем так, политическую и даже диверсионную деятельность», — заявил Шлыков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также он предположил, что блокировка мессенджеров в будущем вполне возможна. Но данный расклад возможен только в случае создания качественного аналога, где будут действовать «наши правила игры».
WhatsApp* и Telegram саботировали правила.
Также меры Роскомнадзора по защите россиян от звонков в иностранных мессенджерах прокомментировал и председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин. По его словам, платформы саботировали правила, обходя для функции вызова абонента традиционные сети операторов.
«Главная причина [принятых РКН мер] — контроль трафика. Голосовые звонки в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах идут через интернет (VoIP) и обходят традиционные сети операторов. И, что важно, они не просто “не хотят”, они активно саботируют правила, при этом легко сотрудничают с западными спецслужбами. Это должно стать для нас серьезным сигналом», — заявил Шурыгин.
По словам Шурыгина, он предполагает, что блокировка Telegram и WhatsApp в России не наступит. Он объяснил это популярностью данных мессенджеров, поэтому будут частичные ограничения в виде голоса и видео.
Возможна ли полная блокировка мессенджеров.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиян успокоили после частичных ограничений звонков в Telegram и WhatsApp*
Член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян заявил, что не верит в то, что введенные Роскомнадзором меры по защите россиян от мошенников приведут к полной блокировке сервисов. По его словам, существуют российские альтернативы, которыми можно пользоваться.
Также он отметил, что ввести в заблуждение или вогнать в «гипнотический транс» сообщениями гораздо сложнее, чем через звонки. В связи с этим данная функция частично ограничена.
Мессенджеры игнорируют законодательство РФ.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что введение мер Роскомнадзором обусловлено полным игнорированиям законодательства мессенджерами. Тем самым WhatsApp и Telegram фактически становятся пособниками преступников.
«Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников», — написал Боярский в своем telegram-канале.
Мессенджеры дано «заслужили» частичных ограничений.
Советник руководителя фракции «Единая Россия» Илья Костунов также заявил, что мессенджеры юридически уже «давно заслужили» введенные частичные ограничения. По его словам, они не исполняют российское законодательство и отвечают не на все официальные запросы госорганов. В связи с чем можно наблюдать огромное количество «явно незаконного контента».
«Насколько известно, они не на все официальные запросы госорганов отвечают, не все требования выполняются. Иначе бы мы не видели этого огромного количества явно незаконного контента, который встречается в этих сервисах», — заявил Костунов.
Также депутат прокомментировал заявку Павла Дурова на регистрацию Telegram в Роскомнадзоре. По его словам, раз меры введены, то, фактически, регистрации не произошло и заявка получена не была.
Telegram и WhatsApp стали главными инструментами мошенников для обмана россиян.
Российский журналист Александр Малькевич считает, что иностранные мессенджеры стали главными инструментами мошенников для обмана россиян. «Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали главными инструментами мошенников для обмана россиян», — заявил журналист в telegram-канале. По его словам, в отличие от иностранных, российские сервисы демонстрируют ответственный подход и обеспечивают безопасность пользователей при работе без ограничений. Также он отметил, власти РФ заботятся о безопасности и защите граждан.
Частичное ограничение мессенджеров — необходимая мера.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДепутат Немкин: защита от звонков в Telegram и WhatsApp* — необходимая мера.
Член комитета Госдумы по информполитике IT и связи Антон Немкин заявил, что частичное ограничение звонков в мессенджерах является необходимой мерой для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. По его словам, доля атакованных мошенниками граждан через WhatsApp выросла в 3,5 раз, начиная с прошлого года. И неотъемлемыми частями данного мессенджера стали взломы аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, а также кража данных.
*WhatsApp принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской.