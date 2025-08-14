В Самаре снова заработало приложение для автобусов «Прибывалка»

Приложение для автобусов «Прибывалка» снова заработало в Самаре. Напомним, что сбои в его работе начали фиксировать в начале 2025 года. Сообщается, что сейчас оно работает на 99%, как и раньше.
Сервис «Прибывалка» пользовался популярностью среди самарцев, и когда появились сбои, многие испытывали дискомфорт. Теперь разработчики смогли все исправить.
В приложении самарцы могут отслеживать в режиме онлайн прибытие автобусов к той или иной остановке.
Ранее автобусы из Самары в Южный город и Смышляевку перевели на регулируемый тариф.