Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре снова заработало приложение для автобусов «Прибывалка»

Самарцы могут следить за автобусами в приложении.

Приложение для автобусов «Прибывалка» снова заработало в Самаре. Напомним, что сбои в его работе начали фиксировать в начале 2025 года. Сообщается, что сейчас оно работает на 99%, как и раньше.

Сервис «Прибывалка» пользовался популярностью среди самарцев, и когда появились сбои, многие испытывали дискомфорт. Теперь разработчики смогли все исправить.

В приложении самарцы могут отслеживать в режиме онлайн прибытие автобусов к той или иной остановке.

Ранее автобусы из Самары в Южный город и Смышляевку перевели на регулируемый тариф.